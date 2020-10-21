الكوت يتحدث عن الأجواء الرائعة لمنتخب الشباب في معسكر بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 10:27 مساء
عبد السلام الكوت (أرشيفية : الإنترنت)

تحدث عبدالسلام الكوت، مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، تحت سن العشرين، عن الفاعليات الرياضية بمدينة بنغازي، والأجواء الرائعة التي توفرات للمنتخب الوطني الذي أنهى معسكره ببنغازي اليوم وتوجه لمدينة البيضاء لاستكمال بقية المعسكر.

وقال الكوت، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن محاضرة الدكتور عصام الدناع عن المنشطات كانت ممتازة، وكذلك محاضرة الحكم الدولي السابق شعبان الصادق عن قانون كرة القدم. 

كما أشار إلى أن أجواء الاحتفال بالمنتخب الوطني في جامعة العرب الطبية كانت رائعة وبحضور نجوم معروفة، معلنًا جاهزية المنتخب لتصفيات أمم أفريقيا التي ستقام نهائياتها بموريتانيا العام القادم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برشلونة يعلن حزمة تجديدات لنجومه
رياضة عالمية
«فرانس برس»: الإمارات و«إسرائيل» تتفقان على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر
عربى
البعثة الأممية تعلن توصيات «مسار الشباب» ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
الشريك ترامب أم ظلُّ أوباما؟.. الخليج يحبس أنفاسه قبل الانتخابات الأميركية
دولى
وزارة الدفاع التركية تعلن بدء دورة تدريبية لجنود من خفر السواحل الليبيين
ليبيا
السودان: البنك المركزي يحول 335 مليون دولار تعويضات لعائلات أميركية
دولى
شينكر: واشنطن تتطلع لنتائج إيجابية من الحوار الليبي بهدف تشكيل حكومة انتقالية
ليبيا
ادرينالين لايت (Adrenaline Lite) .. مع كازو
فيديو
«عكس التيار» مع محمد زيدان - جلسات الحوار الشبابية برعاية أممية
فيديو
النيابة العسكرية في طرابلس تأمر بالقبض على رئيس هيئة مكافحة الفساد
ليبيا
فتاة ليبية تفتتح مشروعا في بنغازي لبيع المنتجات التقليدية
ليبيا
بابا الفاتيكان يصلي من أجل نجاح المفاوضات بشأن ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مسبار أميركي يلتقط عينة صخور من كويكب