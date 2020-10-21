الكوت يتحدث عن الأجواء الرائعة لمنتخب الشباب في معسكر بنغازي

عبد السلام الكوت (أرشيفية : الإنترنت)

تحدث عبدالسلام الكوت، مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، تحت سن العشرين، عن الفاعليات الرياضية بمدينة بنغازي، والأجواء الرائعة التي توفرات للمنتخب الوطني الذي أنهى معسكره ببنغازي اليوم وتوجه لمدينة البيضاء لاستكمال بقية المعسكر.

وقال الكوت، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن محاضرة الدكتور عصام الدناع عن المنشطات كانت ممتازة، وكذلك محاضرة الحكم الدولي السابق شعبان الصادق عن قانون كرة القدم.

كما أشار إلى أن أجواء الاحتفال بالمنتخب الوطني في جامعة العرب الطبية كانت رائعة وبحضور نجوم معروفة، معلنًا جاهزية المنتخب لتصفيات أمم أفريقيا التي ستقام نهائياتها بموريتانيا العام القادم.