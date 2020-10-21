عودة الحياة إلى ميدان الفروسية بأبي ستة

نورالدين الكريكشي. (إنترنت)

أكد المدير التنفيذي لميدان الفروسية بأبي ستة، نورالدين الكريكشي، إعادة افتتاح الميدان أمام المتريضين من الجنسين بداية من الأحد 15 نوفمبر القادم، بعد شهور من الركود وانعدام النشاط بسبب وباء فيروس «كورونا المستجد».

وحسب صفحة الأولمبية الليبية على «فيسبوك» فإن الإعلان جاء عقب اختتام الاجتماع الذي عقد صباحًا مع الجهات المختصة بتسيير ميدان الفروسية بأبي ستة، وخصصت ثلاثة أيام للعائلات ودون اصطحاب الأطفال، وأيضا تخصيص ثلاثة أيام للرجال.

وستكون حركة المتريضين على مضامير الميدان يوميا من بعد صلاة الفجر إلى الخامسة مساء، ويشترط على المتريضين الالتزام التام بتنفيذ الإجراءات اللازمة الموصى بها من قبل اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا»، وكذلك التعليمات الصادرة من الإدارة التنفيذية لميدان الفروسية.