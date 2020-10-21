القاضي لـ«بوابة الوسط»: مردود إيجابي لمعسكر الشباب ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 02:14 مساء
منتخب ليبيا للشباب (فيسبوك)

يدخل منتخب ليبيا لكرة القدم للشباب اليوم الأربعاء معسكرا ثانيا بمدينة البيضاء يتواصل لعشرة أيام استعدادا لبطولة شمال أفريقيا تحت 20 عاما، والتي تستضيفها تونس في ديسمبر المقبل.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال المدير الفني لمنتخب شباب عياد القاضي: «معسكر بنغازي توافرت له كل عوامل النجاح ومروده كان إيجابيا وطيبا وندخل اليوم الأربعاء معسكرا ثانيا بمدينة البيضاء يتواصل لعشرة أيام، وفي البرنامج إقامة معسكر داخلي ثالث».

وأضاف «سنتحول بعدها لمعسكر خارجي يسبق خوض منافسات بطولة شمال أفريقيا في ديسمبر المقبل، والتي ستشهد مشاركة منتخبات ليبيا ومصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، ويتأهل المتحصلان على الترتيبين الأول والثاني لنهائيات أفريقيا 20 عاما موريتانيا 2021».

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