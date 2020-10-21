خارطة طريق العملية الانتخابية للاتحاد الليبي للترايثلون

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 01:10 مساء
منافسات سابقة للترايثلون (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الليبي للترايثلون عن مراحل العملية الانتخابية لاختيار رئيس وأعضاء الاتحاد الليبي للترايثلون وفق نظام الترشح بالقائمة الموحدة ووفقا للنظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية العامة ويتم تسليم القوائم وملفات المترشحين للجنة الإشراف على الآلية الانتخابية بمقر اللجنة الأولمبية الليبية خلال ساعات الدوام الرسمي.

قبول القوائم وملفات المترشحين من 18 إلى 25 أكتوبر الجاري ثم الإعلان عن القوائم الأولية 26 أكتوبر وقبول الطعون 27 أكتوبر والبت في الطعون 28 أكتوبر، ويتم الإعلان عن القوائم النهائية في الأول من نوفمبر المقبل.

وحدد موعد الاجتماع الانتخابي لرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد في الثالث من نوفمبر المقبل بعدها قبول الطعن في النتائج خلال 24 ساعة من انتهاء الجلسة الانتخابية، والبت في الطعون خلال 24 ساعة من الانتهاء من قبول الطعون، وتعلن بعدها النتيجة النهائية لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي الجديد خلال 24 ساعة من انتهاء البت في الطعون.

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