منتخب الشباب يفوز على رديف بنغازي بخماسية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020, 09:52 مساء
منتخب الشباب. (المركز الإعلامي)

حقق المنتخب الوطني للشباب، مساء اليوم، الفوز في مباراته الودية الثالثة، التي خاضها مع منتخب رديف بنغازي، بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وجاءت أهداف منتخب الشباب بإمضاء اللاعبين إسلام الغناي، ومعتز العريبي، ومحمد عادل، وحسن طقطق، والطيب العبيدي. 

يذكر أن هذه ثالث مباراة ودية لمنتخب الشباب في معسكره ببنغازي، حيث حقق الفوز في اثنتين وفقد النتيجة في مباراة واحدة.

وعلمت «بوابة الوسط» أن منتخب الشباب سيتحول غدًا إلى مدينة البيضاء للدخول في معسكر ثان يتواصل لعشرة أيام، يخوض داخله عددا من المباريات الودية، وذلك استعدادا لتصفيات بطولة شمال أفريقيا، التي ستقام بتونس في ديسمبر المقبل والمؤهلة لنهائيات أفريقيا، موريتانيا 2021.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منعا للتشويش.. «الميكروفونات» ستقطع عن ترامب وبايدن خلال المناظرة الأخيرة
دولى
ترامب يهاجم فاوتشي وفريقه من جديد ويصفهم بـ«الأغبياء»
دولى
جريمة تهز الرأي العام في العراق.. أم ترمي أطفالها في نهر دجلة (فيديو)
عربى
برشلونة يبدأ دوري الأبطال بشبح الكارثة
رياضة عالمية
النيابة العسكرية في طرابلس تأمر بالقبض على رئيس هيئة مكافحة الفساد
ليبيا
فتاة ليبية تفتتح مشروعا في بنغازي لبيع المنتجات التقليدية
ليبيا
كتلة فزان النيابية تعلن مقاطعة جلسة «النواب» في بنغازي المقررة غدا
ليبيا
ليفربول يؤكد رسميا إصابة «فان دايك» بـ«الصليبي»
رياضة عالمية
بابا الفاتيكان يصلي من أجل نجاح المفاوضات بشأن ليبيا
ليبيا
ميسي يقود ثورة مستحقات مالية في برشلونة وسط انقسام
رياضة عالمية
بايدن يتقدّم على ترامب.. هل يمكن الوثوق باستطلاعات الرأي؟
دولى
بالفيديو: أحمد أبايزيد يعيد إحياء «وين ع رام الله»
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

(فيديو) «رجل فلوريدا» يتحرك بشكل يشعل الإنترنت