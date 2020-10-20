منتخب الشباب يفوز على رديف بنغازي بخماسية

منتخب الشباب. (المركز الإعلامي)

حقق المنتخب الوطني للشباب، مساء اليوم، الفوز في مباراته الودية الثالثة، التي خاضها مع منتخب رديف بنغازي، بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وجاءت أهداف منتخب الشباب بإمضاء اللاعبين إسلام الغناي، ومعتز العريبي، ومحمد عادل، وحسن طقطق، والطيب العبيدي.

يذكر أن هذه ثالث مباراة ودية لمنتخب الشباب في معسكره ببنغازي، حيث حقق الفوز في اثنتين وفقد النتيجة في مباراة واحدة.

وعلمت «بوابة الوسط» أن منتخب الشباب سيتحول غدًا إلى مدينة البيضاء للدخول في معسكر ثان يتواصل لعشرة أيام، يخوض داخله عددا من المباريات الودية، وذلك استعدادا لتصفيات بطولة شمال أفريقيا، التي ستقام بتونس في ديسمبر المقبل والمؤهلة لنهائيات أفريقيا، موريتانيا 2021.