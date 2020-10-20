تنافس قوي في دوري مرجانة لفروسية قفز الحواجز

منافسات سابقة في قفز الحواجز (أرشيفية : الإنترنت)

لم يتبقَ إلا خمس جولات ويسدل الستار على دوري مرجانة لفروسية قفز الحواجز الذي يشرف عليه وينظمه نادي شهداء بنغازي للفروسية، وبعد منافسات الأسبوع العشرين تحققت بعض النتائج الموقتة بالفئات الثلاث.

الفاخري يتصدر

في فئة «الصاعدين» يتصدر الفارس عبدالرحمن الفاخري برصيد 224 نقطة، ويلاحقه بفارق أربع نقاط الفارس محمد المعدني 220 نقطة وثالثًا سيف أبوفرده 208 نقاط ورابعًا أنيس العبيدي 192 نقطة وخامسًا زياد الشريف 126نقطة وسادسًا رمضان الحبوني 122نقطة وسابعًا عوض الدرسي 110 نقاط وثامنًا الفارسان عمر الشريف وإبراهيم الظرسي 100 نقطة لكل منهما.

القزيري ينفرد

في الفئة الأولى يتصدر الفارس عبدالرحمن القزيري برصيد 276 نقطة، ويلاحقه أحمد بعيو 272 وثالثًا همام الذيب 144 ورابعًا ونيسة الصرماني 140 وخامًسا زكية العنيزي 126 وسادسًا عبدالمهيمن العبيدي 118 وسابعًا كريم ساطي 100 نقطة.

النايلي ينافس

في الفئة المفتوحة يتصدر الفارس مروان النايلي برصيد 270 نقطة وأقرب الملاحقين كريم ساطي 250 نقطة وثالثًا عبدالإله العبيدي 238 نقطة ورابعًا عبدالمهيمن العبيدي 116 وخامسًا أحمد بعيو 84 نقطة وسادسًا رياض النايلي 82 نقطة وسابعًا رنا العنيزي 78 وثامنًا روعه الفرجاني 76 نقطة.

يأتي هذا وتتواصل باقي المنافسات بعد غدٍ الخميس، ويكون الموعد مع الجولة الحادية والعشرين من دوري مرجانة لفروسية قفز الحواجز تحت إشراف وتنظيم نادي شهداء بنغازي للفروسية.