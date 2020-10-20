فتح باب التسجيل في بطولة سلة بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020, 11:57 صباحا

كشفت اللجنة الفنية لبطولة كرة السلة «3×3» بـ«مهرجان بنغازي السلام» فتح باب التسجيل للمشاركة في البطولة بداية من اليوم الثلاثاء، وحتى ظهر الخميس المقبل 22 أكتوبر الجاري.

يشار إلى أن البطولة ستقام على أرضية مجمع سليمان الضراط ببنغازي، ومن شروط البطولة أن يتكون كل فريق من 4 لاعبين فقط أعمارهم فوق 18 عامًا، وآخر مشاركة للاعب مع ناديه موسم 2016 / 2017.

وحددت اللجنة المنظمة رسوم الاشتراك لكل فريق بمبلغ مئة دينار، وتم تشكيل لجنة عليا للبطولة برئاسة جلال الورفلي ونائبه رياض الحداد، ويتولى لجنة المسابقات وقيد اللاعبين خالد الحاسي احميد الحمري.

أما لجنة العلاقات العامة فضمت يوسف عبدالجليل وخليفة البراني ومصطفى الكوافي، ولجنة الحكام برئاسة خالد أحنيش، كما ضمت اللجنة الإعلامية كلًا من فرج الفرجاني ومحمد الرياني والمسؤول المالي عزالدين التومي.

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