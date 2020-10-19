الاتحاد الليبي للريشة الطائرة يكشف مراحل الانتخابات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 19 أكتوبر 2020, 04:11 مساء

أعلن الاتحاد الليبي للريشة الطائرة رسميًّا مراحل العملية الانتخابية لاختيار رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وفق نظام الترشح بالقائمة الموحدة.

تبدأ المراحل بتسليم القوائم وملفات المترشحين للجنة الإشراف على الآلية الانتخابية بمقر الهيئة العامة للشباب والرياضة، فرع طرابلس وفق المراحل التالية:

المرحلة الأولى تبدأ بقبول القوائم وملفات المترشحين في الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر الجاري، يليها إعلان القوائم الأولية في الأول من نوفمبر المقبل، وتقبل الطعون في اليوم التالي وبعدها يتم البت في الطعون يوم الرابع من نوفمبر.

يعقبها إعلان القوائم النهائية يوم الخامس من نوفمبر بعد أن تم تحديد 9 نوفمبر موعدًا للاجتماع الانتخابي لرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، ويقبل الطعن في النتائج خلال 24 ساعة من انتهاء الجلسة الانتخابية، على أن يتم البت في الطعون خلال 24 ساعة من الانتهاء من قبول الطعون يتم بعدها إعلان النتيجة النهائية لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي الجديد.

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