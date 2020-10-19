اعتماد قائمة الجحاوي في «النصر»

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الإثنين 19 أكتوبر 2020, 02:50 مساء
جانب من مباراة النصر أمام برولين الأوغندي (أرشيفية: الإنترنت)

اختُتمت بنجاح كبير العملية الانتخابية لرئاسة الجمعية العمومية لنادي «النصر» التي أُقيمت بقاعة مجمع الراحل سليمان الضراط بالمدينة الرياضية ببنغازي بإشراف مكتب الرياضة ببنغازي، وأسفرت عن فوز قائمة مفتاح الجحاوي الذي أصبح رئيسًا منتخبًا للجمعية العمومية لنادي «النصر» بعدد 158 صوتًا، وعضوية كل من علاء أحويو وعمر عامر.

سارت العملية الانتخابية وسط أجواء ديمقراطية سادتها روح التحلي والإحساس بالمسؤولية والحرص على النهوض بالمؤسسة الرياضية العريقة، التي ينتظرها عديد التحديات والاستحقاقات على كافة الوجهات، وكانت انتخابات الجمعية العمومية لنادي «النصر» شهدت تنافسًا بين ثلاث قوائم، وهي قائمة مفتاح الجحاوي الفائزة، وقائمة حسين عبدالمطلوب، وقائمة أسامة المشيطي.

في الوقت نفسه، قرر رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، بشير القنطري، اعتماد نتائج انتخابات الجمعية العمومية لنادي «النصر» الرياضي الثقافي الاجتماعي.

وأعلن «النصر» أن اعتماد نتائج الانتخابات الذي جاء على النحو التالي: مفتاح الجحاوي رئيسًا، عمر حمد بالقاسم عضوًا، وعلاء إبراهيم حويو عضوًا، بعدما عقد «النصر»، بطل الدوري الليبي، جمعيته العمومية، وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الجمعية العمومية فوز مفتاح الجحاوي برئاسة الجمعية العمومية للنادي، حصلت قائمة الجحاوي التي تضم في عضويتها علاء إبراهيم أحويو وعمر حمد عامر على 158 صوتًا، وجاءت قائمة حسين عبدالمطلوب في المركز الثاني بإجمالي 64 صوتًا، فيما حصلت قائمة أسامة المشيطي على 60 صوتًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كتلة فزان النيابية تعلن مقاطعة جلسة «النواب» في بنغازي المقررة غدا
ليبيا
ليفربول يؤكد رسميا إصابة «فان دايك» بـ«الصليبي»
رياضة عالمية
بابا الفاتيكان يصلي من أجل نجاح المفاوضات بشأن ليبيا
ليبيا
ميسي يقود ثورة مستحقات مالية في برشلونة وسط انقسام
رياضة عالمية
بايدن يتقدّم على ترامب.. هل يمكن الوثوق باستطلاعات الرأي؟
دولى
بالفيديو: أحمد أبايزيد يعيد إحياء «وين ع رام الله»
ثقافة وفن
صحيفة روسية: موسكو تنظر لاجتماعات حل الأزمة اللييبة بمنطق التجربة ولا تقتنع ...
ليبيا
صحيفة روسية: موسكو تنظر لاجتماعات حل الأزمة اللييبة بمنطق التجربة ولا تقتنع ...
ليبيا
10 صيادين من جنسيات تونسية وإندونيسية وسنغالية محتجزون مع إيطاليين في بنغازي
ليبيا
أول حالة وفاة لمريض بعد إصابته مرتين بـ«كوفيد-19»
دولى
صندوق النقد: لقاح «كورونا» سيدعم الدخل العالمي بنحو 9 تريليونات دولار
اقتصاد
نجوم رحلت عن سماء الفن المصري في عام «الجائحة»
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يفرز مواد تخفف الألم