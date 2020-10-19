اعتماد قائمة الجحاوي في «النصر»

جانب من مباراة النصر أمام برولين الأوغندي (أرشيفية: الإنترنت)

اختُتمت بنجاح كبير العملية الانتخابية لرئاسة الجمعية العمومية لنادي «النصر» التي أُقيمت بقاعة مجمع الراحل سليمان الضراط بالمدينة الرياضية ببنغازي بإشراف مكتب الرياضة ببنغازي، وأسفرت عن فوز قائمة مفتاح الجحاوي الذي أصبح رئيسًا منتخبًا للجمعية العمومية لنادي «النصر» بعدد 158 صوتًا، وعضوية كل من علاء أحويو وعمر عامر.

سارت العملية الانتخابية وسط أجواء ديمقراطية سادتها روح التحلي والإحساس بالمسؤولية والحرص على النهوض بالمؤسسة الرياضية العريقة، التي ينتظرها عديد التحديات والاستحقاقات على كافة الوجهات، وكانت انتخابات الجمعية العمومية لنادي «النصر» شهدت تنافسًا بين ثلاث قوائم، وهي قائمة مفتاح الجحاوي الفائزة، وقائمة حسين عبدالمطلوب، وقائمة أسامة المشيطي.

في الوقت نفسه، قرر رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، بشير القنطري، اعتماد نتائج انتخابات الجمعية العمومية لنادي «النصر» الرياضي الثقافي الاجتماعي.

وأعلن «النصر» أن اعتماد نتائج الانتخابات الذي جاء على النحو التالي: مفتاح الجحاوي رئيسًا، عمر حمد بالقاسم عضوًا، وعلاء إبراهيم حويو عضوًا، بعدما عقد «النصر»، بطل الدوري الليبي، جمعيته العمومية، وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الجمعية العمومية فوز مفتاح الجحاوي برئاسة الجمعية العمومية للنادي، حصلت قائمة الجحاوي التي تضم في عضويتها علاء إبراهيم أحويو وعمر حمد عامر على 158 صوتًا، وجاءت قائمة حسين عبدالمطلوب في المركز الثاني بإجمالي 64 صوتًا، فيما حصلت قائمة أسامة المشيطي على 60 صوتًا.