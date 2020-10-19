جوائز قيمة لأفضل 3 أبحاث في المؤتمر العلمي الثالث

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 19 أكتوبر 2020, 12:03 مساء
الدكتور ليلي أبوشكيوة (فيسبوك)

كشفت رئيسة اللجنة التحضيرية في المؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية البدنية بجامعة طرابلس، الدكتور ليلي أبوشكيوة، أن جوائز قيمة ستمنح لأفضل ثلاثة أبحاث مشارِكة في المؤتمر.

جاء ذلك في كلمتها خلال ورشة العمل مع الأكاديمية البريطانية للبحث العلمي، كما أشارت إلى أن كلية التربية جاهزة لانعقاد المؤتمر العلمي الثالث الذي سيقام هذا العام عبر منصة «زوم» يومي 25،26 أكتوبر الجاري تحت شعار «علوم الرياضة ودورها في خدمة المجتمع».

وأضافت أن 17 محاضرة ستلقى في المؤتمر، وأنه تم قبول 51 بحثًا، وسيتم اختيار أفضل 10 أنحاث منها لعرضها في المؤتمر.

يشار إلى أن المؤتمر العلمي الثالث يتضمن ثلاثة محاور: الأول «البحث العلمي ومتطلبات الجودة في علوم الرياضة»، والمحور الثاني «قضايا التربية البدنية وعلوم الرياضة للتنمية المستدامة»، وثالث المحاور «إسهامات العلوم المتعددة والمرتبطة في خدمة المجال الرياضي».

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