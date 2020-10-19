المنتخب الوطني للشباب يواصل تدربياته في معسكر بنغازي

لقاء المنتخب الليبي للشباب تحت 20 عاما مع نظيره منتخب رديف بنغازي, 16 أكتوبر 2020. (الاتحاد الليبي لكرة القدم)

يواصل المنتخب الوطني للشباب، معسكره المحلي ببنغازي، والذي تخلله حتى الآن مباراتين وديتين مع منتخب مختلط مدينة بنغازي، حيث فقد نتيجة المباراة الأولى وفاز في الثانية بنفس النتيجة بهدف دون مقابل.

ويستمر معسكر بنغازي إلى الواحد والعشرين من الشهر الجاري، وسيدخل في معسكر آخر في مدينة البيضاء يستمر لمدة عشرة أيام، سيقتصر على القائمة النهائية للمنتخب والتي ستضم 22 لاعبا، بالإضافة لتواجد ثلاث لاعبين محترفين بتونس.

يذكر أن الجهاز الفني لمنتخبنا للمنتخب الوطني للشباب يضم كل من عياد القاضى مدربا والمهدى أبوشاح مدربا مساعدا، والطاهر سعد، مدربا لحراس المرمى وأسامة الشيخ مدربا للياقة البدنية، وعبد السلام الكوت، مديرا اداريا، ومحمد العجيلي إداري المنتخب.

وتأتى هذه التحضيرات للمنتخب الليبي للشباب استعدادا للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا وتصفيات بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت سن 20 عاما.