أول مدينة رياضية مصغرة لشريحة المعاقين ببنغازي

عبدالرحيم الزوي. (إنترنت)

قال عبدالرحيم الزوي، رئيس الاتحاد الفرعي لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة ببنغازي، إنه بفضل جهود ومساعي الخيرين والحريصين على الاهتمام برياضة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، تم الحصول على قطعة أرض مساحتها هكتار ونصف بمنطقة بوهديمة بالقرب من مقر نادي بنغازي الجديدة.

وأوضح الزوي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه سيتم قريبا إنشاء أول مجمع رياضي ومدينة رياضية مصغرة عليها خاصة بشرائح المعاقين، وعدد من المرافق والملاعب، من بينها قاعة لألعاب كرة السلة والكرة الطائرة وملعب لكرة القدم الخماسية وعيادة خاصة وفندق ومبيت لإيواء لاعبي المنتخبات وحوض سباحة وصالة لرياضة القوة البدنية وقاعة اجتماعات وقاعة لممارسة كرة الطاولة.