السميعي: نجهز للاحتفال باليوم العالمي للتطوع

اللجنة الوطنية للعمل التطوعي إحدى إدارات هيئة الشباب والرياضة. (إنترنت)

عقدت اللجنة الوطنية للعمل التطوعي إحدى إدارات هيئة الشباب والرياضة، اجتماعا استثنائيا بمدينة صرمان مع مديري المناطق الجنوبية والغربية والوسطى والجبلية، ومديري مكتب التوثيق والمعلومات ومدير مكاتب التخطيط الاستراتيجي والأنشطة والبرامج والمكتب القانوني.

وفي تصريح إلى «بوابة الوسط» قال رئيس لجنة العمل التطوعي علي السميعي، إن الاجتماع عرض فيه تقارير وأنشطة الفروع والمناطق واعتماد اللائحة الداخلية والاستعداد للاحتفال باليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر المقبل، بإقامة احتفالات من منتصف نوفمبر تشمل كل مناطق ليبيا بمدن يفرن والخمس والمنشية بالجميل ومدينة بنت بيه بالجنوب الليبي، وتختتم الاحتفالات بمدينة طرابلس.

وأضاف السميعي، أنه نوقشت أيضًا خطة العمل للعام 2021 ومن بينها الاستمرار في مجابهة جائحة كورونا، ومواصلة حملات التعقيم والاستعداد لحملات التشجير والمشاركة في حملات النظافة وإقامة معسكرات لإعداد قادة العمل التطوعي.