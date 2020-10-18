بنغازي تجهز لبطولة العبور لفروسية قفز الحواجز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 18 أكتوبر 2020, 06:24 مساء
منافسات سابقة في الفروسية الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

بدأ بنادي شهداء بنغازي للفروسية التجهيز لبطولة العبور لفروسية قفز الحواجز، التي ستقام الخميس المقبل 22 أكتوبر الجاري، تنظيم رابطة أندية بنعازي لفروسية قفز الحواجز وبرعاية هيئة الشباب والرياضة.

وجاء البرنامج العام للبطولة، الالتزام بالزي إجباري والمشاركة للجواد أو الفرس ستكون مرة واحدة فقط، ويسمح بالمشاركة في فئة الناشئين لمواليد 2004، وعلى الأندية الراغبة في المشاركة ضرورة موافاة اللجنة المنظمة بكشف يتضمن أسماء الفرسان والخيول في موعد أقصاه عصر الأربعاء المقبل، ليتسنى للجنة التحكيم إجراء القرعة وتجهيز باقي الإجراءات.

وسيكون التنافس ارتفاع الحواجز في فئة الناشئين 80 سنتيمترا، ونوع المباراة جوكر، والفئة المتوسطة ارتفاع الحواجز 100 سنتيمتر، ونوع المباراة              تمايز، والفئة الكبيرة ارتفاع حواجزها 120 سنتيمترا، ونوع المباراة سيكون جولتين متساويتين، وسيطبق في البطولة القانون الدولي للتحكيم.

وعلمت «بوابة الوسط»، أن لجان البطولة ستكون برئاسة طارق الشيخي، وعضوية عبدالعزيز القداري، وناصر الفرجاني، ولجنة الميدان برئاسة ونيس النايلي، وعضوية يوسف بعيو، وصالح نجم ونور الدين طرن، ويتولى رئاسة حكم ميدان التسخين معتز الشيخي وعضوية وائل العنيزي.

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