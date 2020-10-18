النصر يحضر لدوري أبطال أفريقيا في بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 18 أكتوبر 2020, 02:57 مساء
جانب من تدريبات النصر (أرشيفية: الإنترنت)

انطلقت اليوم الأحد على ملعب جامعة بنغازي مرحلة الإعداد البدني لفريق كرة القدم بنادي النصر، تحت إشراف المعد البدني الدكتور عبدالعزيز امديقش، وذلك استعدادا للمشاركة في دوري أبطال الأندية الأفريقية لكرة القدم، بحسب ما ذكره المركز الإعلامي للنادي عبر صفحته على «فيسبوك».

يأتي هذا في الوقت الذي تم فيه تجديد التعاقد مع المدرب الوطني محمد الككلي مديرا فنيا للفريق لمدة موسم رياضي. وكان الككلي نجح العام الماضي في الوصول بنادي النصر إلى الدور ربع النهائي في كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

جاء اختيار الككلي بناء على تقرير اللجنة الفنية وموافقة اللجنة التسييرية بالنادي، على أن تكون تدريبات النصر دون حضور الجمهور بناء على تعليمات اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا».

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