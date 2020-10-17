علم النفس الرياضي وتنظيم المسابقات في دورة كرة السلة

منافسات سابقة في كرة السلة (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل عبر الإنترنت دورة تدريب وتحكيم كرة السلة للصغار «ميني باسكت»، ويتجدد الموعد اليوم السبت مع محاضرة للدكتورة سالي الحبوبي من تونس بعنوان «مبادئ وأساسيات علم النفس الرياضي وتأثيره على مرحلة كرة السلة للصغار».

تعقبها محاضرة أخرى يلقيها نور العمري من المغرب، بعنوان «كيفية تنظيم مسابقات كرة السلة للصغار»، وتختتم الدورة غدا الأحد بمحاضرة عن كيفية تنظيم مسابقات كرة السلة للصغار، يلقيها المصري دكتور هشام أحمد، تعقبها كلمة الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة عبدالله شلبي.

يشار إلى أن رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة اللواء إسماعيل القرقاوي أكد في كلمته الافتتاحية أن الدورة يشارك فيها 2101 دارس من مختلف الدول العربية.

وأضاف القرقاوي أن الاتحاد العربي لكرة السلة يستعين بمحاضرين أكفاء من مصر وتونس والسعودية والمغرب لهذه الدورة، وسخر كل المقومات لنجاحها، لأن الصغار هم مستقبل اللعبة والرافد الأساسي للفرق والمنتخبات.