4 دول في بطولة العرب لأكاديميات كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 17 أكتوبر 2020, 05:05 مساء
بطولة العرب لأكاديميات كرة القدم (فيسبوك)

أكد المدير العام لبطولة العرب على صعيد منتخبات أكاديميات كرة القدم دكتور فتحي المهشهش في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، أن البطولة ستقام بالعاصمة المصرية القاهرة بداية من 12 نوفمبر المقبل على ملاعب معسكر المنتخبات بمصر وسيترأس اللجنة التحضيرية للبطولة طارق كمال.

وأضاف المهشهش أن أربع دول أكدت مشاركتها في البطولة وهى ليبيا وسورية وجنوب السودان ومصر البلد المستضيف.

يشار إلى أن الوفد الليبي في البطولة برئاسة نبيل مصباح، ويضم المدير الفني سعد عوض، ومدرب الحراس طاهر منصور، والإداري أبوبكر شاهين، واللاعبين: أحمد طالب ومحمد فضيل ويوسف فتحي وسالم نوري وزياد سالم وحامد فهمي وعبدالناصر محمد ويوسف إسماعيل وخيرالله جمعة.

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