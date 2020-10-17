البيضاء تستقبل منتخب الشباب بعد بنغازي

منتخب الشباب في مباراته الودية (المركز الإعلامي)

حقق منتخب ليبيا الوطني لكرة القدم للشباب تحت 20 عامًا، أمس الجمعة، الفوز على منتخب رديف بنغازي بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي جرت بالملعب الجانبي بالمدينة الرياضية بنغازي سجله المهاجم معتز العريبي.

وفي تصريح لإداري منتخب الشباب عبدالسلام الكوت، إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، قال: «نحيي بداية الإخوة بالاتحاد الفرعي ببنغازي ورئيس لجنة المسابقات أبوفراجة على توفيرهم كافة الإمكانات لهذا المنتخب الشاب من إقامه ومواصلات وملاعب التدريب وأيضًا التنسيق في المباريات الودية».

وأضاف الكوت: «الاحتفالية التي أقامتها جامعة بنغازي على شرف المنتخب كانت أكثر من رائعة، وستواصل معسكر بنغازي حتى الثلاثاء المقبل، وفي البرنامج إقامة مباراة ودية ثالثة ببنغازي، بعدها يتحول المنتخب لمعسكر داخلي ثانٍ بمدينة البيضاء يتواصل لقرابة أسبوعين يخوض خلاله الفريق عددًا من المباريات الودية».

وأكمل: «جارٍ التنسيق لإقامة معسكر خارجي قبل خوض تصفيان شمال أفريقيا تحت 20 عامًا، التي تستضيفها تونس في ديسمبر المقبل بمشاركة منتخبات ليبيا ومصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، ويتأهل المتحصلان على الترتيبين الأول والثاني لنهائيات افريقيا 20 عامًا بموريتانيا 2021».

يشار إلى أن منتخب الشباب يشرف عليه فنيًّا المدرب عياد القاضي ومساعده المهدي أبوشاح، ومدرب الحراس الطاهر سعد، ومدرب اللياقة البدنية أسامة الشيخ، والمدير الإداري عبد السلام الكوت، والإداري محمد العجيلي.