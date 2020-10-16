منتخب الشباب تحت 20 سنة يفوز على «رديف بنغازي» بهدف نظيف وديا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أكتوبر 2020, 10:55 مساء
لقاء المنتخب الليبي للشباب تحت 20 عاما مع نظيره منتخب رديف بنغازي, 16 أكتوبر 2020. (الاتحاد الليبي لكرة القدم)

فاز المنتخب الليبي للشباب تحت 20 عاما على نظيره منتخب رديف بنغازي، بهدف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، على أرضية الملعب الجانبي بالمدينة الرياضية بنغازي.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم معتز العريبي.

ويواصل المنتخب الوطنى للشباب تدريباته بمعسكره ببنغازي حتى يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري، ثم سيتحول إلى مدينة البيضاء لإقامة معسكر تدريبي ثانٍ سيتواصل على مدى أسبوعين سيقتصر على القائمة النهائية للمنتخب، التي ستضم 22 لاعبا بالإضافة إلى وجود ثلاثة لاعبين محترفين بتونس.

يذكر أن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للشباب يضم كلا من عياد القاضي مدربا والمهدي أبوشاح مدربا مساعدا والطاهر سعد مدربا لحراس المرمى، وأسامة الشيخ مدربا للياقة البدنية، وعبدالسلام الكوت مديرا إداريا، ومحمد العجيلي إداري المنتخب.

وتأتي هذه التحضيرات لمنتخبنا الوطني للشباب استعدادا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا، وتصفيات بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت سن 20 عاما.

لقاء المنتخب الليبي للشباب تحت 20 عاما مع نظيره منتخب رديف بنغازي, 16 أكتوبر 2020. (الاتحاد الليبي لكرة القدم)
لقاء المنتخب الليبي للشباب تحت 20 عاما مع نظيره منتخب رديف بنغازي, 16 أكتوبر 2020. (الاتحاد الليبي لكرة القدم)
لقاء المنتخب الليبي للشباب تحت 20 عاما مع نظيره منتخب رديف بنغازي, 16 أكتوبر 2020. (الاتحاد الليبي لكرة القدم)
لقاء المنتخب الليبي للشباب تحت 20 عاما مع نظيره منتخب رديف بنغازي, 16 أكتوبر 2020. (الاتحاد الليبي لكرة القدم)
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