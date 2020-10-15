نائب رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو يدعو الجمعية العمومية للانعقاد

نائب رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو، علي الشويهدي.(الوسط)

دعا نائب رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو، علي الشويهدي، الجمعية العمومية للاتحاد لحضور جلسة الانعقاد غير العادية للجمعية في 29 أكتوبر الجاري الساعة 10 صباحًا بقاعة الاجتماعات بفندق كورنثيا بطرابلس.

وقال نائب رئيس الاتحاد، علي الشويهدي، لـ«بوابة الوسط»، الخميس إن «عدد 11 ناديا من الأندية الرياضية المنتسبة للاتحاد الليبي للتايكوندوا طالبت رسميا بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وذلك لسحب الثقة من رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد».

وأشار الشويهدي إلى أن «بناء على الرسالة المقدمة من الأندية الأعضاء بالجمعية العمومية للاتحاد، والتي وصلت النصاب القانوني وجهنا الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد».

شعار الاتحاد الليبي للتايكوندو. (الإنترنت)