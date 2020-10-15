اتحاد الملاكمة يكرم رئيس هيئة الشباب والرياضية

رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضية الدكتور بشير القنطري. (إنترنت)

كرم الاتحاد الليبي للملاكمة بعد انتخابه في الأيام القليلة الماضية، صباح اليوم، رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضية الدكتور بشير القنطري بدرع الاتحاد العام للملاكمة وبدرع الاتحاد الفرعي بنغازي، وباقة ورد وذلك بمقر الهيئة بطرابلس بحضور رمضان رزق الأمين العام الاتحاد، ومفتاح البلهول بلوزة، وعبدالسلام مبروك وعبدالكريم مانيطة أعضاء الاتحاد.

وتحدث الدكتور بشير مطولا في بداية حفل التكريم عن الظروف التي عاشتها رياضة الملاكمة في ليبيا والتوقف الإجباري لها لأكثر من أربعين عاما، والتي كانت في يوم من الأيام تزخر بالمواهب وبالأبطال، وكانت من الألعاب التي أسهمت في الرقي بالألعاب الرياضية، وتكوين الاتحادات واللجنة الأولمبية الليبية والرياضة في ليبيا بصورة عامة.

وأضاف موجها حديثه للجنة المنتخبة حديثا للاتحاد الليبي للملاكمة بعد أن كانت لجنة تسييرية للاتحاد أن عليكم الآن عبئا كبيرا في النهوض بهذه اللعبة وانتشارها في مختلف المناطق والمدن الليبية من خلال غرس روح الإخاء والمحبة بين أعضاء الاتحاد وفرض لغة التمساح حتى تعمل المنضومة الرياضية كجسم واحد في الاتحاد وأهمية العمل الجماعي والتعاون والتآزر حتى ينجح الاتحاد في عمله وبرامجه، وحتى نرتقي بهذه اللعبة التي لها عشاقها في ليبيا.

من جانبه قدم عبدالكريم مانيطة الشكر والتقدير للهيئة العامة للشباب والرياضة، وعلى رأسهم الدكتور بشير الذي وقف مع اللعبة وقدم يد العون والمساعدة للجنة التسييرية، ورغم جميع الظروف التي كانت تعيشها اللعبة، ونحن الآن كاتحاد منتخب سوف نقوم بالواجب علينا للرقي بهذه اللعبة وانتشارها، وأن مكاتبنا مفتوحة للجميع ونحن على استعداد لأي شخص يريد الرقي لهذه اللعبة.