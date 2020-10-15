إطلاق دورة تدريب وتحكيم كرة السلة للصغار

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 15 أكتوبر 2020, 03:19 مساء
كرة السلة للصغار. (إنترنت)

تنطلق اليوم الخميس دورة تدريب وتحكيم كرة السلة للصغار (ميني باسكت) إشراف وتنظيم الاتحاد العربي لكرة السلة، حيث تتواصل الظهور لأربعة أيام. 

وتفتتح الدورة بكلمة لرئيس الاتحاد العربي لكرة السلة اللواء إسماعيل القرقاوي، تعقبها المحاضرة الأولى بعنوان فلسفة ومفهوم المنافسة في الميني باسكت يلقيها الخليل الرواسي (المغرب).

وغدا الجمعة سيكون الموعد مع محاضرتين الأولى بعنوان قواعد كرة السلة للصغار يلقيها المصري وائل إبراهيم، والمحاضرة الثانية يلقيها السعودي مهند شعبين بعنوان قواعد المراحل السنية المستهدفة لنشاط كرة السلة للصغار.

والسبت محاضرة للدكتورة سالي الحبوبي من تونس بعنوان مبادئ وأساسيات علم النفس الرياضي وتأثيره على مرحلة كرة السله للصغار، وتعقبها محاضرة بعنوان كيفية تنظيم مسابقات كرة السلة للصغار يلقيها المغربي نور العمري.

وتختتم الدورة يوم الأحد بمحاضرة عن كيفية تنظيم مسابقات كرة السلة للصغار يلقيها المصري هشام أحمد، تعقبها كلمة أمين عام الاتحاد العربي لكرة السلة عبدالله شلبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رابطة الدوري الإيطالي تعتبر يوفنتوس فائزًا.. وخصم نقطة من نابولي
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تعلن ضبط «البيدجا» لاتهامه بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين ...
ليبيا
احويلي: وفد «النواب» رفض مقترحات مجلس الدولة بشأن الدستور خلال اجتماع القاهرة
ليبيا
توقيف مسؤول أمني تونسي في واقعة وفاة رجل كان نائما داخل كشك للصحف أثناء إزالته ...
دولى
وزير خارجية مالطا للمشري: شرطان أساسيان للإنعاش الاقتصادي في ليبيا
ليبيا
بومبيو يدعو السعودية إلى «تطبيع» العلاقات مع إسرائيل على غرار الإمارات والبحرين
عربى
إردوغان يرد على اتهامات بإرسال مقاتلين سوريين إلى قره باغ
دولى
لافروف يجدد اتهام واشنطن بعرقلة تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
ليبيا
كشف غموض جريمة سرقة ارتكبت قبل 5 سنوات في بنغازي
ليبيا
مخاوف بشأن حالة أسير فلسطيني مضرب عن الطعام منذ 79 يوما
عربى
فدية و200 «إرهابي».. كواليس صفقة فرنسية لتحرير الرهائن تغذي القلق الأمني على ...
ليبيا
الصين تجري فحوص كوفيد-19 لسكان مدينة كاملة ودول أوروبية تشدد القيود
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أميركي يقطع 40 تفاحة في دقيقة مطوحا بالسكاكين في الهواء (فيديو)