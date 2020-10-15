إطلاق دورة تدريب وتحكيم كرة السلة للصغار

كرة السلة للصغار. (إنترنت)

تنطلق اليوم الخميس دورة تدريب وتحكيم كرة السلة للصغار (ميني باسكت) إشراف وتنظيم الاتحاد العربي لكرة السلة، حيث تتواصل الظهور لأربعة أيام.

وتفتتح الدورة بكلمة لرئيس الاتحاد العربي لكرة السلة اللواء إسماعيل القرقاوي، تعقبها المحاضرة الأولى بعنوان فلسفة ومفهوم المنافسة في الميني باسكت يلقيها الخليل الرواسي (المغرب).

وغدا الجمعة سيكون الموعد مع محاضرتين الأولى بعنوان قواعد كرة السلة للصغار يلقيها المصري وائل إبراهيم، والمحاضرة الثانية يلقيها السعودي مهند شعبين بعنوان قواعد المراحل السنية المستهدفة لنشاط كرة السلة للصغار.

والسبت محاضرة للدكتورة سالي الحبوبي من تونس بعنوان مبادئ وأساسيات علم النفس الرياضي وتأثيره على مرحلة كرة السله للصغار، وتعقبها محاضرة بعنوان كيفية تنظيم مسابقات كرة السلة للصغار يلقيها المغربي نور العمري.

وتختتم الدورة يوم الأحد بمحاضرة عن كيفية تنظيم مسابقات كرة السلة للصغار يلقيها المصري هشام أحمد، تعقبها كلمة أمين عام الاتحاد العربي لكرة السلة عبدالله شلبي.