20 مشاركا في دورة مدربي اليد بزوارة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 15 أكتوبر 2020, 12:58 مساء
جانب من منافسات كرة اليد الليبية. (إنترنت)

تنطلق اليوم الخميس بمدينة زوارة، الدورة التدريبية لمدربي الفئات السنية لكرة اليد، إشراف وتنظيم من الهيئة العامة للشباب والرياضة ومركز عمر أبوعجاجة لكرة اليد وبمشاركة 20 مدرباً من المنطقتين الغربية والوسطى.

 وتتواصل الدورة لخمسة أيام ويتضمن برنامجها محاضرات نظرية وعملية في علم التدريب والانتقاء والتغذية والإصابات الرياضية والاختبارات والقياس ويحاضر فيها الأساتذة خميس دربي، وعبدالكافي عبدالعزيز ونافع الماطي، وشكري نانيس وإبراهيم كساب وعبدالفتاح قمبيج وسعد التايب في مجال فيسيولوجيا التدريب الرياضي والتغدية.

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