20 مشاركا في دورة مدربي اليد بزوارة

تنطلق اليوم الخميس بمدينة زوارة، الدورة التدريبية لمدربي الفئات السنية لكرة اليد، إشراف وتنظيم من الهيئة العامة للشباب والرياضة ومركز عمر أبوعجاجة لكرة اليد وبمشاركة 20 مدرباً من المنطقتين الغربية والوسطى.
وتتواصل الدورة لخمسة أيام ويتضمن برنامجها محاضرات نظرية وعملية في علم التدريب والانتقاء والتغذية والإصابات الرياضية والاختبارات والقياس ويحاضر فيها الأساتذة خميس دربي، وعبدالكافي عبدالعزيز ونافع الماطي، وشكري نانيس وإبراهيم كساب وعبدالفتاح قمبيج وسعد التايب في مجال فيسيولوجيا التدريب الرياضي والتغدية.