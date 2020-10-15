انتصار الصغير توجه الشكر للجنة المنظمة لمهرجان الفروسية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الخميس 15 أكتوبر 2020, 01:40 صباحا
الفارس الراحل محمد الصغير (أرشيفية : الإنترنت)

عبرت انتصار الصغير ابنة الفارس الدولي المرحوم محمد الصغير، عن امتنانها الكبير للجنة المنظمة لمهرجان الفروسية الذي أُقيم باسم والدها الذي توفى منذ قرابة العام ونصف العام، حيث تم تنظيم المهرجان بمدينة العجيلات. 

وقالت في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المهرجان شهد مشاركة 110 فارس، وكانت منافسات رائعة في قفز الحواجز والفروسية الشعبية من خلال توافد الفرسان الشعبين من مختلف أنحاء ليبيا. 

يذكر أن انتصار الصغير هي إعلامية متخصصة في الفروسية، وكانت تقدم برنامج إذاعي متخصص في قناة ليبيا الرياضية، ولديها صفحة خاصة لتغطية نشاط الفروسية، حيث تعد عائلة محمد الصغير عائلة متخصصة بالفروسية.

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