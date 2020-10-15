جامعة بنغازي تحتفل بالمنتخب الليبي للشباب

المنتخب الليبي لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما. (إنترنت)

احتفلت أسرة جامعة بنغازي، مساء اليوم الأربعاء بالمنتخب الليبي لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما، الذي يواصل تدريباته وتحضيراته بمعسكره التدريبي ببنغازي على ملاعب الجامعة والملعب الجانبي بالمدينة الرياضية ببنغازي منذ الأسبوع الماضي.

وجرت بهذه المناسبة احتفالية كبيرة عقب انتهاء الحصة التدريبية للفريق بملعب الجامعة وسط أجواء رائعة تميزت بحضور العديد من الشخصيات تقدمهم رئيس الجامعة ورئيس الاتحاد الرياضي العسكري، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، ورؤساء أندية الأهلي ببنغازي والتحدي، ورئيس رابطة أندية بنغازي، إلى جانب ممثلين عن نادي النصر والهلال والسواعد.

كما حضر عدد من نجوم كرة القدم الليبية يتقدمهم الكابتن أحمد بن صويد ويوسف صدقي وفوزي العيساوي وعبدالسلام الشابي، ومحمد المجدوب وفرج ميلود، حيث تم تكريم بعثة المنتخب الليبي للشباب وتكريم مدرب الفريق الدكتور عياد القاضي.

هذا ويواصل المنتخب الوطني للشباب تدريباته بمعسكره ببنغازي حتى يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري، حيث سيتحول الفريق إلى مدينة البيضاء لإقامة معسكر تدريبي ثان سيتواصل على مدى أسبوعين، سيقتصر على القائمة النهائية للفريق التي ستضم 22 لاعبًا، بالإضافة لتواجد ثلاثة لاعبين محترفين بتونس، وهم ثنائي الملعب التونسي إبراهيم المصراتي ومحمود الشلوي وأنس الشبلي المحترف في صفوف الترجي التونسي.

وكان المنتخب الوطني للشباب خاض أول تجربة ودية له مع مختلط أندية بنغازي أقيمت من ثلاثة أشواط، وأسفرت عن فوز مختلط أندية بنغازي بهدف لصفر، وسيخوض منتخبنا الشاب تجربة ودية ثانية يوم الجمعة المقبل مع نفس الفريق.

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب يضم كلا من عياد القاضي مدربا، والمهدي أبوشاح مدربا مساعدا، والطاهر سعد مدربا لحراس المرمى، وأسامة الشيخ مدربا للياقة البدنية، وعبدالسلام الكوت مديرا إداريا، وتأتي هذه التحضيرات استعدادا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا وتصفيات بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت سن 20 عامًا، التي ستقام نهائياتها بملاعب موريتانيا خلال شهر فبراير من العام المقبل.