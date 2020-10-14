التوقيع على مذكرة تفاهم بين اللجنة البارالمبية وجمعية «واعتصموا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 14 أكتوبر 2020, 07:55 مساء
مذكرة تفاهم بين اللجنة البارالمبية وجمعية «واعتصموا». (إنترنت)

وقعت أمس اللجنة البارالمبية مذكرة تفاهم مع جمعية «واعتصموا» الخيرية، وتم حفل التوقيع بمقر اللجنة البارالمبية بطرابلس.

وشهدت «بوابة الوسط» توقيع مذكرة التفاهم، حيث حضر من جانب اللجنة البارالمبية خالد الرقيبي رئيس اللجنة، ومن جانب جمعية «واعتصموا» رئيسها عبدالرحمن الدبيبة، بحضور مدير مكتب الإعلام الأستاذ محمد يونس، وعدد من أعضاء الجمعية. 

وقد تحصلت «الوسط» على نسخة من مذكرة التفاهم التي نصت على العديد من النقاط، ومن بينها التأسيس للتكامل الإستراتيجي في جانب العمل الإنساني والخيري والتطوعي والنشاطات، والتعاون في مجال تقديم المشورة وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة، والتعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال التغطية الإعلامية والحملات الدعائية، وتعزيز العلاقات التعاونية التكافلية بمختلف المجالات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كشف غموض جريمة سرقة ارتكبت قبل 5 سنوات في بنغازي
ليبيا
مخاوف بشأن حالة أسير فلسطيني مضرب عن الطعام منذ 79 يوما
عربى
فدية و200 «إرهابي».. كواليس صفقة فرنسية لتحرير الرهائن تغذي القلق الأمني على ...
ليبيا
الصين تجري فحوص كوفيد-19 لسكان مدينة كاملة ودول أوروبية تشدد القيود
دولى
وفدا مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة يتفقان على ضرورة إنهاء المرحلة ...
ليبيا
مصدر: البعثة الأممية ترسل تعهدا كتابيا إلى المشاركين بمنتدى الحوار السياسي
ليبيا
ماذا فعلت جورجينا بعد إصابة كريستيانو رونالدو بـ«كورونا»؟
رياضة عالمية
المنظمة الدولية للهجرة: إنقاذ نحو 10 آلاف مهاجر قبالة السواحل الليبية منذ بداية ...
ليبيا
إحصاء: عشرة ملايين أميركي صوّتوا في الاقتراع المبكر للانتخابات الرئاسية
دولى
الإمارات تبدأ المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح الروسي
عربى
البيت الأبيض يعلن نتيجة فحص «كورونا» للرئيس الأميركي.. وترامب يصف محتجين ...
دولى
وليامز: حوار تونس سيكون مفتوحًا أمام الليبيين الباحثين عن مصلحة «بلدهم» لا ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية العناية بصحة فروة الرأس