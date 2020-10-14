التوقيع على مذكرة تفاهم بين اللجنة البارالمبية وجمعية «واعتصموا»

مذكرة تفاهم بين اللجنة البارالمبية وجمعية «واعتصموا». (إنترنت)

وقعت أمس اللجنة البارالمبية مذكرة تفاهم مع جمعية «واعتصموا» الخيرية، وتم حفل التوقيع بمقر اللجنة البارالمبية بطرابلس.

وشهدت «بوابة الوسط» توقيع مذكرة التفاهم، حيث حضر من جانب اللجنة البارالمبية خالد الرقيبي رئيس اللجنة، ومن جانب جمعية «واعتصموا» رئيسها عبدالرحمن الدبيبة، بحضور مدير مكتب الإعلام الأستاذ محمد يونس، وعدد من أعضاء الجمعية.

وقد تحصلت «الوسط» على نسخة من مذكرة التفاهم التي نصت على العديد من النقاط، ومن بينها التأسيس للتكامل الإستراتيجي في جانب العمل الإنساني والخيري والتطوعي والنشاطات، والتعاون في مجال تقديم المشورة وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة، والتعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال التغطية الإعلامية والحملات الدعائية، وتعزيز العلاقات التعاونية التكافلية بمختلف المجالات.