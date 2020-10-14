رسميا.. الاتحاد يعلن ضم محمد الفطيسي قادما من النصر

رسميا.. الاتحاد يعلن ضم محمد الفطيسي قادما من النصر

أعلنت إدارة نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي، إنهاء إجراءات ضم مدافع نادي النصر، محمد الفطيسي، في صفقة انتقال حر، ليصبح ضمن قائمة العميد للموسم الجديد.

وقال النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنهت إدارة نادي الاتحاد إجراءات ضم لاعب خط الدفاع لاعب نادي النصر محمد الفطيسي بشكل رسمي، في صفقة انتقال حر». وتابعت: «نبارك للاعب شرف ارتداء غلالة نادي الاتحاد».

يذكر أن إدارة نادي النصر أعلنت في صيف العام 2018، التعاقد مع اللاعب محمد الفطيسي قادمًا من نادي أبي الأشهر، بعد فشل مفاوضات اللاعب مع الأهلي بنغازي.