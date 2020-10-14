الورفلي يهدد الرجاء قبل مواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أكتوبر 2020, 03:38 مساء
سند الورفلي (أرشيفية : إنترنت)

خرج طبيب فريق الكرة الأول بنادي الرجاء البيضاوي المغربي محمد العرصي بتصريحات مهمة قبل ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر الأحد المقبل أمام الزمالك في المغرب.

وقال العرصي: «إن الفريق المغربي سيدخل لقاء الأحد أمام الزمالك مفتقدًا ثلاثي الدفاع عبدالجليل جيبيرة وعبدالرحيم الشاكير وعمر بوطيب، بعد أن تأكد غيابهم بداعي الإصابة»، بحسب تصريحاته أمس الثلاثاء عبر شاشة قناة «الرياضية» المغربية.

وعن حالة لاعب الوسط الدولي الليبي سند الورفلي، قال: «هناك شكوك تحوم حول مشاركة الورفلي من عدمها، سنقوم بتقييم حالته، وبناء على ذلك سيتحدد مدى إمكانية مشاركته من عدمها، والشيء الأكيد أن لقاء الإياب في القاهرة سيشهد غياب ثلاثة لاعبين، وأنا متأكد من قدرة المدرب جمال السلامي على إيجاد الحلول المناسبة».

ومن المقرر أن يستضيف الرجاء منافسه الزمالك الأحد المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في المقابل ستقام موقعة الإياب في القاهرة 23 من الشهر الجاري نفسه.

يأتي هذا بعد أن وصل في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بطلان من مصر، ومثلهما من المغرب إلى الدور نصف النهائي، هما الرجاء البيضاوي الذي يلعب له النجم الدولي الليبي سند الورفلي، ويمني النفس باللقب القاري ويواجه الزمالك، بينما يلتقي الوداد البيضاوي مع الأهلي المصري.

أما على صعيد بطولة الكونفدرالية، فسيلعب الفريق المصري الثالث وهو بيراميدز ضد حوريا كوناكري الغيني، بينما يواجه نهضة بركان المغربي نظيره حسنية أغادير في قمة مغربية، لتسيطر المغرب على البطولتين في مراحلها المهمة.

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