حديث رسمي يكشف معاناة منتخب ليبيا في تونس

منتخب ليبيا لكرة القدم (فيسبوك)

تحدث مدير الإعلام بالاتحاد الليبي لكرة القدم، محمد الكوني، عبر مداخلة هاتفية له في البرنامج الرياضي بقناة «بانوراما»، أمس الثلاثاء، بكل شجاعة وشفافية عن الظروف الصعبة والمعاناة التي تعرض لها منتخب ليبيا لكرة القدم، وطاقمه الفني والإداري في معسكره بتونس.

وكشف الكوني العراقيل في الإجراءات التدريبية سواء في مواعيدها أو الحرمان من خوض المباراة الودية الأولى أمام توغو، بحجة انتشار وباء «كورونا».

وأضاف الكوني خلال حديثه قائلا: «في اليوم الثاني سمحت السلطات التونسية بإقامة المباراة الودية بين منتخبي تونس والسودان».

وأكمل: «إن المضايقات شملت الإداريين أيضا بعدم منحهم تأشيرات الدخول وبقائهم لفترة طويلة في معبر رأس اجدير الحدودي».

واختتم الكوني حديثه بطلب للمسؤولين باتحاد الكرة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الموقف حتى لا تتكرر مثل هذه المضايقات مستقبلا، بإصدار بيان من اتحاد الكرة يوضح فيه الظروف الصعبة والمعاناة التي عاشها المنتخب الليبي في معسكر تونس، وإمكانية نقل مباريات المنتخب في التصفيات الأفريقية المقبلة إلى دولة أخرى.

محمد الكوني (فيسبوك)