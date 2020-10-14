حديث رسمي يكشف معاناة منتخب ليبيا في تونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 14 أكتوبر 2020, 02:57 مساء
منتخب ليبيا لكرة القدم (فيسبوك)

تحدث مدير الإعلام بالاتحاد الليبي لكرة القدم، محمد الكوني، عبر مداخلة هاتفية له في البرنامج الرياضي بقناة «بانوراما»، أمس الثلاثاء، بكل شجاعة وشفافية عن الظروف الصعبة والمعاناة التي تعرض لها منتخب ليبيا لكرة القدم، وطاقمه الفني والإداري في معسكره بتونس.

وكشف الكوني العراقيل في الإجراءات التدريبية سواء في مواعيدها أو الحرمان من خوض المباراة الودية الأولى أمام توغو، بحجة انتشار وباء «كورونا».

وأضاف الكوني خلال حديثه قائلا: «في اليوم الثاني سمحت السلطات التونسية بإقامة المباراة الودية بين منتخبي تونس والسودان».

وأكمل: «إن المضايقات شملت الإداريين أيضا بعدم منحهم تأشيرات الدخول وبقائهم لفترة طويلة في معبر رأس اجدير الحدودي».

واختتم الكوني حديثه بطلب للمسؤولين باتحاد الكرة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الموقف حتى لا تتكرر مثل هذه المضايقات مستقبلا، بإصدار بيان من اتحاد الكرة يوضح فيه الظروف الصعبة والمعاناة التي عاشها المنتخب الليبي في معسكر تونس، وإمكانية نقل مباريات المنتخب في التصفيات الأفريقية المقبلة إلى دولة أخرى.

محمد الكوني (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين تجري فحوص كوفيد-19 لسكان مدينة كاملة ودول أوروبية تشدد القيود
دولى
ماذا فعلت جورجينا بعد إصابة كريستيانو رونالدو بـ«كورونا»؟
رياضة عالمية
المنظمة الدولية للهجرة: إنقاذ نحو 10 آلاف مهاجر قبالة السواحل الليبية منذ بداية ...
ليبيا
إحصاء: عشرة ملايين أميركي صوّتوا في الاقتراع المبكر للانتخابات الرئاسية
دولى
الإمارات تبدأ المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح الروسي
عربى
البيت الأبيض يعلن نتيجة فحص «كورونا» للرئيس الأميركي.. وترامب يصف محتجين ...
دولى
وليامز: حوار تونس سيكون مفتوحًا أمام الليبيين الباحثين عن مصلحة «بلدهم» لا ...
ليبيا
مشاورات بين رئيسي الجزائر وتونس حول ترتيبات الحوار الليبي – الليبي
ليبيا
«الغارديان»: حل أزمة الصيادين الإيطاليين في بنغازي يتوقف على 4 ليبيين من لاعبي ...
ليبيا
فيديو دعائي لحملة ترامب الانتخابية يثير استياء فاوتشي
دولى
المؤتمر الشبابي في «تويوه» يطالب بإشراك الشباب والمرأة في الحوار السياسي ويطرح ...
ليبيا
تفاصيل هجوم استهدف مركزاً للشرطة جنوب باريس بـ«مفرقعات هاون» (فيديو)
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأنف تكشف الإصابة المحتملة بـ«كوفيد-19»