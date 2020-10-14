طرابلس تستقبل دورة جديدة في تطوير كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 14 أكتوبر 2020, 01:49 مساء
انطلاق مشروع تطوير كرة القدم (إنترنت)

تتواصل بمدرسة 20 أغسطس بمنطقة الظهرة بطرابلس دورة المشروع الوطني لتعليم وتطوير كرة القدم تحت إشراف الاتحاد الليبي لكرة القدم بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للنشاط المدرسي.

يتجدد الموعد اليوم الأربعاء مع المحاضر دكتور عصام شرف الدين في محاضرة عن التحكيم بعنوان «نشأة الحكم، وصفات الحكم الجيد، وقوانين لعبة كرة القدم، وآخر التعديلات».

وتختتم غدا الخميس الدورة بمحاضره للدكتور محمد الفقيه عن الأساسيات الصحية لبداية النشاط الرياضي وأساسيات التغذية الرياضية والإسعافات الأولية عن طريق الهلال الأحمر، ويعقبها نقاش عام مع الفريق المشرف على المشروع.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» حيا مدير إدارة النشاط سالم الشيباني الجهود المبذولة من المحاضرين والمشرفين والدارسين.

وأكد الشيباني أن دورات مشروع التطوير ستتواصل في بلديات طرابلس الكبرى، وفي البرنامج أيضا إقامة عديد الدورات في مختلف المدن الليبية.

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