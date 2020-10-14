طلاب شطرنج ليبيا جاهزون لعالمية الجامعات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 14 أكتوبر 2020, 11:03 صباحا
جانب من منافسات الشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)

أكد حكم الشطرنج والمسؤول الفني لمنتخب طلاب ليبيا للشطرنج هاشم النعمي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء أن منتخب ليبيا جاهز للمشاركة في بطولة الجامعات العالمية للشطرنج عبر الإنترنت.

تأتي المشاركات تحت إشراف الاتحاد الدولي للجامعات، والتي ستقام في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر الجاري وسيمثل الاتحاد الليبي للطلاب في المحفل العالمي لاعبو الشطرنج: محمد السوري وعبدالسلام نقيطة وعبدالله الفيتوري ومالك عامر وأميرة عبدالقادر وإبرار سالم، بينما الإشراف الفني لأحمد شراطة وهاشم النعمي.

يذكر أن قرعة البطولة ستجرى في 20 أكتوبر، والاجتماع الفني 22 أكتوبر الجاري، والبطولة من 9 جولات، وزمن المباراة 15 دقيقة + 10 ثوان عن كل نقلة، ويتأهل أفضل 16 منتخبا للمرحلة الثانية.

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