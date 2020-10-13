تأجيل البطولة المغاربية الثانية لبناء الأجسام

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 09:46 مساء
جانب من منافسات بطولة بناء الأجسام الليبية (إنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، أحمد سعيد، تأجيل البطولة المغاربية الثانية لبناء الأجسام، والتى كان مقررا إقامتها في تونس هذا الشهر إلى موعد لاحق.

وأضاف سعيد، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن التأجيل جاء نتيجة للخطاب الموجه من الكاتب العام للجامعة التونسية لبناء الأجسام، والذي أشار إلى تأجيل كافة مسابقات بناء الأجسام بتونس إلى موعد لاحق.

وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن الحكومة التونسية، باتخاذ تدابير استثنائية وتعزيز الجانب الوقائي وتعليق جميع التضاهرات الرياضية لبناء الأجسام والمبرمجة من قبل الجامعة التونسية لبناء الأجسام حرصا على سلامة اللاعبين من وباء كورونا.

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