6 محاضرات في دورة تدريب وتحكيم كرة السلة للصغار

جانب من منافسات السلة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

كشف الاتحاد العربي لكرة السلة عن برنامج دورة تدريب وتحكيم كرة السلة للصغار (ميني باسكت)، والتي ستنطلق الخميس 15 أكتوبر الجاري، وتتواصل لأربعة ايام.

وتفتتح الدورة الخميس بكلمة لرئيس الاتحاد العربي لكرة السلة اللواء إسماعيل القرقاوي، تعقبها المحاضرة الأولى بعنوان فلسفة ومفهوم المنافسة في الميني باسكت يلقيها الخليل الرواسي (المغرب).

وفي اليوم الثاني الموافق الجمعة، سيكون الموعد مع محاضرتين المحاضرة الأولى بعنوان قواعد كرة السلة للصغار يلقيها المصري وائل إبراهيم، والمحاضرة الثانية يلقيها السعودي مهند شعبين، بعنوان قواعد المراحل السنية المستهدفة لنشاط كرة السلة للصغار.

واليوم الثالث السبت، محاضرة للدكتورة سالي الحبوبي من تونس بعنوان مبادئ وأساسيات علم النفس الرياضي تأثيره على مرحلة كرة السلة للصغار، والمحاضرة الثانية بعنوان كيفية تنظيم مسابقات كرة السلة للصغار يلقيها المغربي نور العمري.

وفي اليوم الختامي الأحد ستكون محاضرة عن كيفية تنظيم مسابقات كرة السلة للصغار يلقيها المصري هشام أحمد علي، تختتم بعدها الدورة بكلمة لأمين عام الاتحاد العربي لكرة السلة عبدالله شلبي.