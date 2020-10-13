كوستا يقبل التحدي في مؤتمر تقديمه لتدريب الاتحاد

الجعفري يقدم كوستا في مؤتمر صحفي (المركز الإعلامي)

قدم نادي الاتحاد مساء أمس الإثنين مدربه الجديد البرتغالي جورجي دا كوستا إلى وسائل الإعلام، في مؤتمر صحفي حضره لفيف من وسائل الإعلام.

وقد تحدث في بداية المؤتمر الصحفي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد جمال الجعفري، الذي أكد في كلمته أن موافقة دا كوستا على المجيء إلى ليبيا في ظروفها الراهنة موقف يحسب له.

وقال الجعفري مخاطبا المدرب: «نحيي فيك قبول المهمة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، متمنين أن يعم على بلادنا الأمن والأمان والطمأنينة، مؤكدا أن الاتحاد سيبقى عميدا وزعيما فنحن مصرون أكثر على حصد الألقاب».

من جهته قال المدرب دا كوستا، الذي سبق له التدريب في أفريقيا في كل من أوغندا وبوتسوانا: «أشكر الجميع على هذا الاستقبال الرائع، وأنا منذ هذه اللحظة واحد منكم أحمل نفس المشاعر والطموحات وهي بقاء الاتحاد في القمة».

بعد ذلك فتح باب الأسئلة للمدرب البرتغالي، الذي أجاب عليها بكثير من الثقة والتحدي والإصرار على النجاح مع فريق الاتحاد.

وأضاف: «إنني قبلت مهمة تدريب فريق الاتحاد في ليبيا في بلد يمر بظروف غير طبيعية وغير عادية، وأنا قبلت التحدي وهذه هي طبيعتي وأحب العمل في مثل هذه الظروف، وأنا أضع نصب أعيننا البطولة الأفريقية، لأن ملامح الدوري الليبي حتى الآن غير واضحة».

الجعفري يقدم كوستا في مؤتمر صحفي (المركز الإعلامي)

كوستا في مؤتمر صحفي (المركز الإعلامي)

كوستا في مؤتمر صحفي (المركز الإعلامي)