كوستا يقبل التحدي في مؤتمر تقديمه لتدريب الاتحاد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 03:40 مساء
الجعفري يقدم كوستا في مؤتمر صحفي (المركز الإعلامي)

قدم نادي الاتحاد مساء أمس الإثنين مدربه الجديد البرتغالي جورجي دا كوستا إلى وسائل الإعلام، في مؤتمر صحفي حضره لفيف من وسائل الإعلام.

وقد تحدث في بداية المؤتمر الصحفي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد جمال الجعفري، الذي أكد في كلمته أن موافقة دا كوستا على المجيء إلى ليبيا في ظروفها الراهنة موقف يحسب له.

وقال الجعفري مخاطبا المدرب: «نحيي فيك قبول المهمة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، متمنين أن يعم على بلادنا الأمن والأمان والطمأنينة، مؤكدا أن الاتحاد سيبقى عميدا وزعيما فنحن مصرون أكثر على حصد الألقاب».

من جهته قال المدرب دا كوستا، الذي سبق له التدريب في أفريقيا في كل من أوغندا وبوتسوانا: «أشكر الجميع على هذا الاستقبال الرائع، وأنا منذ هذه اللحظة واحد منكم أحمل نفس المشاعر والطموحات وهي بقاء الاتحاد في القمة».

بعد ذلك فتح باب الأسئلة للمدرب البرتغالي، الذي أجاب عليها بكثير من الثقة والتحدي والإصرار على النجاح مع فريق الاتحاد.

وأضاف: «إنني قبلت مهمة تدريب فريق الاتحاد في ليبيا في بلد يمر بظروف غير طبيعية وغير عادية، وأنا قبلت التحدي وهذه هي طبيعتي وأحب العمل في مثل هذه الظروف، وأنا أضع نصب أعيننا البطولة الأفريقية، لأن ملامح الدوري الليبي حتى الآن غير واضحة».

الجعفري يقدم كوستا في مؤتمر صحفي (المركز الإعلامي)
كوستا في مؤتمر صحفي (المركز الإعلامي)
كوستا في مؤتمر صحفي (المركز الإعلامي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البيت الأبيض يعلن نتيجة فحص «كورونا» للرئيس الأميركي.. وترامب يصف محتجين ...
دولى
وليامز: حوار تونس سيكون مفتوحًا أمام الليبيين الباحثين عن مصلحة «بلدهم» لا ...
ليبيا
مشاورات بين رئيسي الجزائر وتونس حول ترتيبات الحوار الليبي – الليبي
ليبيا
«الغارديان»: حل أزمة الصيادين الإيطاليين في بنغازي يتوقف على 4 ليبيين من لاعبي ...
ليبيا
فيديو دعائي لحملة ترامب الانتخابية يثير استياء فاوتشي
دولى
المؤتمر الشبابي في «تويوه» يطالب بإشراك الشباب والمرأة في الحوار السياسي ويطرح ...
ليبيا
تفاصيل هجوم استهدف مركزاً للشرطة جنوب باريس بـ«مفرقعات هاون» (فيديو)
دولى
البعثة الأممية تستأنف الحوار الليبي وتحدد محطاته ومعايير اختيار المشاركين
ليبيا
المنتخب الوطني يخسر مباراته الودية أمام جزر القمر
رياضة محلية
نادال يتفوق على ديوكوفيتش ويتوج بـ«رولان جاروس»
رياضة عالمية
بومبيو يتعهد بنشر رسائل هيلاري كلينتون قبل الانتخابات الأميركية تحت ضغط من ترامب
دولى
ماذا قال ترامب في أول ظهور له بعد تلقيه العلاج من «كورونا»؟
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية» تحذر الدول من اللجوء لاستراتيجية «مناعة القطيع» ضد كورونا