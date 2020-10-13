منتخب ليبيا يصل إلى أرض الوطن بعد انتهاء معسكر المضايقات

منتخب ليبيا متجها إلى تونس (صفحة المكتب الإعلامي لمديرية أمن منفذ رأس جدير)

غادرت صباح اليوم، الثلاثاء، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تونس في طريقها إلى ليبيا عن طريق البر، بعد إنهاء المعسكر الخارجي بتونس، الذي تخللته مباراة ودية واحدة مع منتخب جزر القمر.

خسر منتخب ليبيا المباراة الودية الوحيدة التي جاءت في ظروف صعبة من جميع النواحي الفنية والإدارية والتعقيدات من جانب السلطات التونسية، التي حرمت المنتخب من مباراة ودية أمام منتخب توغو، فضلا عن غياب المحترفين عن معسكر تونس لأسباب مختلفة.

فشلت المفاوضات على إجراء مباراة ودية أخرى مع المنتخب السوداني، تعويضا عن مباراة توغو، حتى إن تدريبات المنتخب الوطني في تونس واجهت العديد من المطبات، من بينها حجز الملاعب والتنقل في ظل فرض حظر التجوال المفروض من جانب السلطات التونسية بسبب جائحة «كورونا».