صولة في الصفاقسي التونسي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 12:06 صباحا
المهاجم الليبي محمد صولة. (إنترنت)

انتقل المهاجم الليبي، محمد صولة، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي، قادما من الرفاع البحريني، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

اللاعب الدولي محمد صولة أكد هذا الخبر عبر مداخلة له في برنامج "دوني سبورت" التونسي، والذي قال خلاله إنه انتقال حر، وسيكون في تونس في غضون عشرة أيام.

محمد صولة البالغ من العمر 27 عاماً بدأ مشوره الكروي مع الأهلي طرابلس وقدم مردود كبير  في الدوري البحريني خلال الموسميين الماضيين، حيث توج مع المحرق  بثلاث بطولات هي الدوري والسوبر والنخبة في الموسم 2018-2019، ولعب الموسم الماضي لفريق الرفاع وقدم مستويات جيدة وسجل عدة أهداف.

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