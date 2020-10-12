انسحاب سعاد الرايس من شطرنج العالم للمدارس

سعاد الرايس.. (إنترنت)

تمنى أمين عام الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، طارق حشاد، حظا أوفر للطالبة سعاد الرايس، ومدربها هاشم النعمي، بعد انسحابها من بطولة العالم المدرسية للشطرنج تحت (17 عاما) على الإنترنت، التي ينظمها الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية.

وقال حشاد، في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «الطالبة سعاد بعد فقدانها الجولات الأربع الأولى، وحققت بعدها الفوز في الجولات الخامسة والسادسة والسابعة، إلا أنها لم تكمل الثلاث جولات المتبقية، وانسحبت بسبب ضعف الإنترنت».

يشار إلى أن شطرنج الطلاب الليبي تنتظره مشاركة مرتقبة في بطولة الجامعات العالمية للشطرنج.