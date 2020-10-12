رسالة من المدرب رضا عطية بعد إصابته بفيروس «كورونا»

رضا عطية (أرشيفية : الإنترنت)

تعرض لاعب الأهلي طرابلس الدولي والمدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي، رضا عطية، للإصابة بفيروس «كورونا».

من جانبه أكد زميل عطية اللاعب الدولي السابق أيضا عبدالسلام الكوت صحة النبأ في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، وأكد أنه اتصل به واطمأن عليه كي يطمئن محبيه من جماهير الأهلي وكل الجماهير الرياضية، وأنه بصحة جيدة ويخضع للحجر الصحي في بيته لمدة عشرة أيام، كما طالب عطية من الكوت بعث رسالة شكر لكل من سأل عنه.

الوسط الرياضي والرياضيون القدامى وصفحات التواصل الاجتماعي على «فيسبوك» توجهوا جميعا بالدعاء بالشفاء العاجل للمدرب الوطني رضا عطية.

والمدرب الوطني رضا عطية لاعب سابق في فريق الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني، ومن المدربين الذين سبق لهم أن درب فريق الأهلي عدة مرات وفرق محلية عدة بجانب المنتخب الأولمبي.