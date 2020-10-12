انطلاق المشروع الوطني لتعليم وتطوير كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 02:49 مساء
انطلاق مشروع تطوير كرة القدم (إنترنت)

انطلق أمس الأحد بمدرسة 20 أغسطس بمنطقة الظهرة بطرابلس المشروع الوطني لتعليم وتطوير كرة القدم للفئات العمرية من 6 إلى 12 عاما، الذي يشرف عليه الاتحاد الليبي لكرة القدم بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للنشاط المدرسي، وبرعاية هيئة الشباب والرياضة.

الدورة الأولى للبرنامج استهدفت 23 معلم تربية بدنية للرفع من مستواهم وتطويرهم، ولإطلاعهم على الجديد في علم التدريب. والدورة تتواصل لخمسة أيام ويتضمن برنامجها محاضرات نظرية وعملية.

وفي اليوم الافتتاحي أمس الأحد ألقى فرحات سالم محاضرتين عن أهداف مبادئ علم التدريب والمدرب بصفاته وواجباته.

واليوم الإثنين يتجدد الموعد مع ثلاث محاضرات لفرحات سالم عن محتويات الحصة التدريبية للناشئين ومحاضرة عن الصفات البدنية للناشئ ونماذج لبعض التدريبات العملية للناشئين وكيفية تطويرها ومحاضرة عن مهارات حارس المرمى يلقيها مصباح شنقب.

انطلاق مشروع تطوير كرة القدم (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيديو دعائي لحملة ترامب الانتخابية يثير استياء فاوتشي
دولى
المؤتمر الشبابي في «تويوه» يطالب بإشراك الشباب والمرأة في الحوار السياسي ويطرح ...
ليبيا
تفاصيل هجوم استهدف مركزاً للشرطة جنوب باريس بـ«مفرقعات هاون» (فيديو)
دولى
البعثة الأممية تستأنف الحوار الليبي وتحدد محطاته ومعايير اختيار المشاركين
ليبيا
المنتخب الوطني يخسر مباراته الودية أمام جزر القمر
رياضة محلية
نادال يتفوق على ديوكوفيتش ويتوج بـ«رولان جاروس»
رياضة عالمية
بومبيو يتعهد بنشر رسائل هيلاري كلينتون قبل الانتخابات الأميركية تحت ضغط من ترامب
دولى
ماذا قال ترامب في أول ظهور له بعد تلقيه العلاج من «كورونا»؟
دولى
البعثة الأممية تعلن استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة
ليبيا
كوريا الشمالية تفاجئ العالم بصاروخ بالستي ضخم عابر للقارات خلال عرض عسكري ...
دولى
«الأهلي بنغازي» يتعاقد مع طاقم صربي
رياضة محلية
اليمين المتطرف المسلح.. التهديد الإرهابي الأول لأميركا في عهد ترامب
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأنف تكشف الإصابة المحتملة بـ«كوفيد-19»