انطلاق المشروع الوطني لتعليم وتطوير كرة القدم

انطلاق مشروع تطوير كرة القدم (إنترنت)

انطلق أمس الأحد بمدرسة 20 أغسطس بمنطقة الظهرة بطرابلس المشروع الوطني لتعليم وتطوير كرة القدم للفئات العمرية من 6 إلى 12 عاما، الذي يشرف عليه الاتحاد الليبي لكرة القدم بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للنشاط المدرسي، وبرعاية هيئة الشباب والرياضة.

الدورة الأولى للبرنامج استهدفت 23 معلم تربية بدنية للرفع من مستواهم وتطويرهم، ولإطلاعهم على الجديد في علم التدريب. والدورة تتواصل لخمسة أيام ويتضمن برنامجها محاضرات نظرية وعملية.

وفي اليوم الافتتاحي أمس الأحد ألقى فرحات سالم محاضرتين عن أهداف مبادئ علم التدريب والمدرب بصفاته وواجباته.

واليوم الإثنين يتجدد الموعد مع ثلاث محاضرات لفرحات سالم عن محتويات الحصة التدريبية للناشئين ومحاضرة عن الصفات البدنية للناشئ ونماذج لبعض التدريبات العملية للناشئين وكيفية تطويرها ومحاضرة عن مهارات حارس المرمى يلقيها مصباح شنقب.

انطلاق مشروع تطوير كرة القدم (إنترنت)