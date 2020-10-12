مختلط بنغازي يواجه منتخب الشباب وديا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 02:31 مساء
منتخب الشباب (أرشيفية: إنترنت)

تجرى مساء اليوم الإثنين مباراة ودية استعدادية على أرضية ملعب جامعة العرب الطبية في تمام الساعة الرابعة بين منتخب الشباب تحت عشرين سنة ومختلط منتخب بنغازي تحت الـ23 سنة، في أولى المباريات الودية لمنتخب الشباب خلال معسكره المحلي بمدينة بنغازي.

يدخل المنتخب تجربته تحت إشراف المدرب الوطني عياد القاضي ومساعده المهدي بوشاح، بينما يقود تدريبات منتخب الشباب تحت الـ23 المدرب الوطني صالح رحيل، ويساعده كل من المدرب سالم الجلالي وأسامة المجبري، حسبما أفاد المدير الإداري لمنتخب الشباب عبدالسلام الكوت في تصريحات خاصة لـ«بوابة الوسط».

عبدالسلام الكوت أكد أيضا في تصريحاته صباح اليوم الإثنين أن جميع الأمور الفنية للمنتخب جيدة في معسكره الحالي، وأن هذه المباراة هي للوقوف على إمكانات كل اللاعبين لاختيار الأفضل منهم في جميع المركز.

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