بنغازي تجهز للنسخة الثانية لبطولة السلة (3×3)

جانب من منافسات في كرة السلة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس اللجنة العليا لبطولة مهرجان بنغازي للسلام لكرة السلة (3×3) أحمد أبوخريص، أنه جار التجهيز للبطولة وبشكل جديد ومميز.

وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن باب المشاركة سيكون مفتوحًا لجميع اللاعبين ومن مختلف المدن الليبية، مضيفًا أن البطولة ستقام على أرضية مجمع سليمان الضراط ببنغازي ووفق قانون الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA، وأن يكون اللاعب مسجلا في الاتحاد العام الليبي لكرة السلة وعمره فوق 18 عاما.

يذكر أنه تم تشكيل لجنة عليا للبطولة برئاسة جلال الورفلي، ونائبه رياض الحداد، ويتولي لجنة المسابقات وقيد اللاعبين خالد الحاسي احميد الحمري، ولجنة العلاقات العامة ضمت يوسف عبدالجليل وخليفة البراني، ومصطفى الكوافي.

ولجنة الحكام برئاسة خالد أحنيش، كما ضمت اللجنة الإعلامية، كلا من فرج الفرجاني ومحمد الرياني، والمسؤول المالي عزالدين التومي.