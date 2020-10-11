المنتخب الوطني يخسر مباراته الودية أمام جزر القمر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 11 أكتوبر 2020, 06:32 مساء
المنتخب الوطني. (المركز الإعلامي)

فقد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مباراته أمام نظيره جزر القمر بهدفين مقابل هدف واحد خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخبين بالعاصمة التونسية، وذلك في إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة بالتصفيات الأفريقية، المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا الكان 2022.

وقبل نهاية الشوط الأول، وعن طريق هجمة مرتدة للمنتخب الوطني، أحرز مدافع جزر القمر الهدف الأول لليبيا عن طريق الخطأ في مرماه لتنتهي أحداث الشوط بتقدم فرسان المتوسط بهدف نظيف.

واستمر فوز المنتخب الوطني حتى الدقيقة 75 من الشوط الثاني، حيث تمكن البديل إبراهيمي يوسفو من تسجيل هدف التعادل، وقبل نهاية المباراة بدقائق أضاف يوسف شقاما الهدف الثاني  للجزر القمر.

مباراة المنتخب اليوم شابها العديد من الأمور الفنية، ومن بينها عدم التحكم في الكرة والرجوع للخلف وقبول اللعب في ملعبنا، وعدم إيصال الكرة بشكل صحيح وضعف خط الوسط، وعدم استغلال الفرص بصورة صحيحة.

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