النيران الصديقة تحسم الشوط الأول للمنتخب الوطني أمام جزر القمر

جانب من مباراة ليبيا في تصفيات أفريقيا. (المركز الإعلامي لاتحاد الكرة)

أنهى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الشوط الأول أمام جزر القمر متقدمًا بهدف نظيف، وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين، في إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة بالتصفيات الأفريقية، المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا الكان 2022 وكأس العالم 2022.

وقبل نهاية الشوط الأول، وعن طريق هجمة مرتدة للمنتخب الليبي، أحرز مدافع جزر القمر الهدف الأول لليبيا عن طريق الخطأ في مرماه لتنتهي أحداث الشوط بتقدم فرسان المتوسط بهدف نظيف.

وهناك تفكك واضح في خط الوسط والعشوائية في إيصال الكرات، وقد أضاع أنيس سلتو هدفا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول رغم حصوله على انفراد.