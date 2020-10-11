القاضي: من لديه أدلة على فساد في اللجنة الأولمبية عليه التقدم بها

عز الدين القاضي (فيسبوك)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للمبارزة عز الدين القاضى أن الصندوق هو الفيصل في انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية وما يطلقه البعض من شعارات لا للتمديد غير صحيح، لأن هناك انتخابات ومن يفوز بها هو الأحق.

وتساءل القاضي في منشور له عبر «فيسبوك» عن كيفية الانضمام للتجمع الخاص ضد الفساد.. وهل خاص بمجموعة أم محكوم بشروط؟ مؤكدا أن من له أدلة على وجود فساد مالي أو إداري في اللجنة الأولمبية الليبية عليه التقدم بها للقضاء وعدم اتهام الناس جزافا.

تأتى هذه التصريحات على خلفية ما نشر من عشرات الشخصيات الرياضية تطالب فيه بعدم التمديد لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية الحالي.