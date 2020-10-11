القاضي: من لديه أدلة على فساد في اللجنة الأولمبية عليه التقدم بها

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 11 أكتوبر 2020, 04:24 مساء
عز الدين القاضي (فيسبوك)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للمبارزة عز الدين القاضى أن الصندوق هو الفيصل في انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية وما يطلقه البعض من شعارات لا للتمديد غير صحيح، لأن هناك انتخابات ومن يفوز بها هو الأحق.

وتساءل القاضي في منشور له عبر «فيسبوك» عن كيفية الانضمام للتجمع الخاص ضد الفساد.. وهل خاص بمجموعة أم محكوم بشروط؟ مؤكدا أن من له أدلة على وجود فساد مالي أو إداري في اللجنة الأولمبية الليبية عليه التقدم بها للقضاء وعدم اتهام الناس جزافا.

تأتى هذه التصريحات على خلفية ما نشر من عشرات الشخصيات الرياضية تطالب فيه بعدم التمديد لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية الحالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماذا قال ترامب في أول ظهور له بعد تلقيه العلاج من «كورونا»؟
دولى
البعثة الأممية تعلن استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة
ليبيا
كوريا الشمالية تفاجئ العالم بصاروخ بالستي ضخم عابر للقارات خلال عرض عسكري ...
دولى
«الأهلي بنغازي» يتعاقد مع طاقم صربي
رياضة محلية
اليمين المتطرف المسلح.. التهديد الإرهابي الأول لأميركا في عهد ترامب
دولى
فاوتشي: البيت الأبيض نظم «حدثا فائقا» في نقل عدوى فيروس كورونا
دولى
المخطوفون.. وجع متجدد وأزمة أمنية واجتماعية وسياسية بلا حل
ليبيا
بشار شقليلة: الطوارق.. هسيس الصمت والصخب
ثقافة وفن
16 لاعبا في «تنشيطية الجولف» بنادي «قرقارش»
رياضة محلية
صندوق النقد: أفريقيا بحاجة إلى 1.2 تريليون دولار حتى 2023 لمكافحة «كورونا»
اقتصاد
الخارجية الروسية: 100 شخصية ليبية مدعوة إلى الحوار الليبي بينهم أنصار النظام ...
ليبيا
النمروش: «التحركات المشبوهة» لقوات القيادة العامة تؤكدها معلومات استخباراتية ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأنف تكشف الإصابة المحتملة بـ«كوفيد-19»