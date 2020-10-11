رياضي سابق يدعو للاكتفاء بـ8 أعوام في الأولمبية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 11 أكتوبر 2020, 04:06 مساء
علي المزوغي (أرشيفية : الإنترنت)

اعتبر الدراج الدولي السابق علي المزوغي أن مشكلة الرياضة الليبية حاليا ليست في اللجنة الأولمبية فقط، وتشخيص الموضوع فيها فقط، وإنما في الأساس بالأندية وجمعياتها العمومية، التي تقوم بانتخاب الاتحادات الرياضية، وهي من تنتخب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، والأندية ليست حريصة بالقدر الكافي على الرياضة.

وقال المزوغي في تصريح خاص لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد «إنه مع الاكتفاء بما قدمه المجلس الحالي للجنة الأولمبية الليبية، الذي سيكمل بعد شهور ثماني سنوات، ومن الأفضل أن لا يترشح لولاية ثالثة، حيث إن السنوات الثماني تكفي، ونتمنى مجلس إدارة جديدا بالكامل».

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