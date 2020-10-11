البرتغالي دا كوستا يتسلم تدريب الاتحاد.. الثلاثاء

دا كوستا يصل لتدريب الاتحاد (فيسبوك)

وصل فجر اليوم الأحد إلى طرابلس مدرب الاتحاد الجديد البرتغالي دا كوستا، وكان في استقباله بالمطار عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومدير المكتب الإعلامي بالنادي وسام السريتي.

وسيتم تقديم المدرب الجديد في مؤتمر صفحي غدا الإثنين، حسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد عبر «فيسبوك».

وستنطلق تدريبات الفريق الثلاثاء على أرضية ‏ملعب طرابلس الدولي، بعد أن أوشكت أعمال صيانة الملعب على الانتهاء. وكان رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد جمال الجعفري أكد أن إدارة النادي تعاقدت مع المدرب البرتغالي دي كوستا الذي سبق أن درب في الدوري الأوغندي.

جورج دي كوستا من مواليد البرتغال العام 1971، لعب لبورتو البرتغالي وحقق معه العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا، لعب للمنتخب البرتغالي في 50 مباراة دولية، مركزه الأساسي كلاعب مدافع، بدأ مسيرته التدريبية العام 2007 مع نادي سبورتينغ براغا، ثم درب العديد من الفرق في البرتغال وقبرص ورومانيا، بعد ذلك وتحديدا في 2014 تعاقد مع المنتخب الغابوني وقام بتدريبه حتى العام 2016.

دا كوستا يصل لتدريب الاتحاد (فيسبوك)

دا كوستا يصل لتدريب الاتحاد (فيسبوك)