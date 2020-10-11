منتخب ليبيا يعلن تشكيلا هجوميا لجزر القمر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 11 أكتوبر 2020, 01:19 مساء
منتخب ليبيا لكرة القدم (فيسبوك)

كشف مدير المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم كمال الترهوني لـ«بوابة الوسط» تشكيل «فرسان المتوسط» في مباراته الودية المقرر إقامتها اليوم الأحد في تونس أمام جزر القمر، والتي ستقام على أرضية ملعب المنزه في تمام الساعة الرابعة بتوقيت ليبيا.

ضمت التشكيلة التي وضعها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني علي المرجيني أحمد عزاقة في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع أحمد المقصي وصلاح فكرون وعبدالرحيم التريكي ومحمود عكاشة، وفي الوسط ربيع شادي ومحمد داقو وبدر حسن وعمران سالم، وفي خط الهجوم محمد التاورغي وأنيس سلتو.

وعلمت «بوابة الوسط» أن المحترف الليبي المعتصم المصراتي غادر أمس السبت تونس متوجها إلى البرتغال، بسبب حجوزات الطيران وخوفا من غلق المطار، وأن مؤيد اللافي سيكون حاضرا في هذه المباراة من على دكة البدلاء.

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