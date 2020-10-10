اختفاء أموال وسيارات ولجوء للنائب العام.. صداع في رأس الشلماني باتحاد الكرة الليبي

عبدالحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

أثارت تصريحات تلفزيونية لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبد الحكيم الشلماني، أصداء كبيرة بخصوص تحويل بعض القضايا المالية في اتحاد الكرة الليبي لمكتب النائب العام على خلفية مبالغ مالية غير موجودة بالاتحاد تم سحبها، وعدد عشرين سيارة ملك اتحاد الكرة ليست تحت تصرفه، مما يعني دخول هذه القضية جانبًا آخر ومنعرجًا خارج الرياضة.

يأتي هذا وسط انتقادات من جانب آخر لرئيس الاتحاد الليبي عبدالحكيم الشلماني لسكوته طيلة هذه الفترة، خاصة أن بعض القضايا أثناء توليه منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد لمدة عامين، ثم أصبح رئيس الاتحاد، وقضى عامين أيضًا في هذا المنصب.

يذكر أن مدة مجلس إدارة الاتحاد الليبي الحالي تنتهي في فبراير 2012، حيث تم انتخابه في فبراير 2017.