اختفاء أموال وسيارات ولجوء للنائب العام.. صداع في رأس الشلماني باتحاد الكرة الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 10 أكتوبر 2020, 11:57 مساء
عبدالحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

أثارت تصريحات تلفزيونية لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبد الحكيم الشلماني، أصداء كبيرة بخصوص تحويل بعض القضايا المالية في اتحاد الكرة الليبي لمكتب النائب العام على خلفية مبالغ مالية غير موجودة بالاتحاد تم سحبها، وعدد عشرين سيارة ملك اتحاد الكرة ليست تحت تصرفه، مما يعني دخول هذه القضية جانبًا آخر ومنعرجًا خارج الرياضة.

يأتي هذا وسط انتقادات من جانب آخر لرئيس الاتحاد الليبي عبدالحكيم الشلماني لسكوته طيلة هذه الفترة، خاصة أن بعض القضايا أثناء توليه منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد لمدة عامين، ثم أصبح رئيس الاتحاد، وقضى عامين أيضًا في هذا المنصب.

يذكر أن مدة مجلس إدارة الاتحاد الليبي الحالي تنتهي في فبراير 2012، حيث تم انتخابه في فبراير 2017.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الأهلي بنغازي» يتعاقد مع طاقم صربي
رياضة محلية
اليمين المتطرف المسلح.. التهديد الإرهابي الأول لأميركا في عهد ترامب
دولى
فاوتشي: البيت الأبيض نظم «حدثا فائقا» في نقل عدوى فيروس كورونا
دولى
المخطوفون.. وجع متجدد وأزمة أمنية واجتماعية وسياسية بلا حل
ليبيا
بشار شقليلة: الطوارق.. هسيس الصمت والصخب
ثقافة وفن
16 لاعبا في «تنشيطية الجولف» بنادي «قرقارش»
رياضة محلية
صندوق النقد: أفريقيا بحاجة إلى 1.2 تريليون دولار حتى 2023 لمكافحة «كورونا»
اقتصاد
الخارجية الروسية: 100 شخصية ليبية مدعوة إلى الحوار الليبي بينهم أنصار النظام ...
ليبيا
النمروش: «التحركات المشبوهة» لقوات القيادة العامة تؤكدها معلومات استخباراتية ...
ليبيا
مدير إدارة الضرائب ببني وليد: حريق المجمع الإداري وقع «بفعل فاعل»
ليبيا
«القيادة العامة» تنفي التحرك نحو مدن الغرب الليبي وتؤكد التزامها بوقف إطلاق ...
ليبيا
مؤتمر شبابي في بلدة تويوة الليبية يناقش «مسار الحل السياسي»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كوريا الشمالية تفاجئ العالم بصاروخ بالستي ضخم عابر للقارات خلال عرض عسكري (فيديو)