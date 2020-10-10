المهدي الكوت في اتحاد تطاوين.. ومهند إيتو خارج حسابات النجم الساحلي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 10 أكتوبر 2020, 11:14 مساء
مهند عيسى إيتو (أرشيفية : الإنترنت)

تعاقدت إدارة «اتحاد تطاوين» التونسي مع اللاعب الليبي المهدي الكوت لمدة موسمين قادمًا من «الاتحاد المنستيري».

وعبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، قدم والد اللاعب السابق لنادي «الأهلي طرابلس، والمدير الإداري لمنتخب الشباب عبد السلام الكوت الشكر والتقدير لإدارة نادي «الاتحاد المنستيري» وجماهيره الوفية وإدارته على كل ما بذلوه من خير تجاه ابنه المهدي الكوت خلال مسيرته الكروية والاحترافية في نادي «الاتحاد المنستيري».

من جهة أخرى أنهت إدارة نادي «النجم الساحلي» بالتراضي عقد المحترف الليبي في صفوف الفريق مهند عيسى إيتو، حسبما نشر في صفحة «النجم الساحلي» وصفحة الأحد الرياضي، وأكد اللاعب أن لديه عدة عروض من بينها عروض خليجية ومن نادٍ فرنسي.

المهدي الكوت (أرشيفية : الإنترنت)
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