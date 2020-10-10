مدرب فرنسي على أبواب «الأهلي طرابلس»

جانب من تدريبات الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)

يبدأ اليوم «الأهلي طرابلس» تدريباته دون حضور الجمهور وبحضور جميع اللاعبين المتعاقد معهم حديثًا وعناصر الفريق الأول الذين تم تجديد عقودهم تحت إشراف المدرب الوطني عماد الدهماني ومساعده سامي القعيد، ومصباح شنقب مدربًا للحراس وعقبة السالمي معدًّا بدنيًّا.

وقد أجرى عناصر الفريق والطاقم الفني الإداري للفريق يوم الخميس الماضي مسحة جائحة فيروس «كورونا» وفقًا لطب اللجنة الطبية العليا التي طلبت اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وكان رئيس مجلس إدارة النادي «الأهلي»، ساسي أبوعون عقد اجتماعًا بالطاقمين الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم حثهم فيه على احترام شعار «الأهلي» وبذل الجهد من أجل رفع راية الزعيم وتحقيق النتائج التي تلبي الطموحات والتضحية من أجل الفريق، بحسب ما ذكرته صفحة «هنا الأهلي» عبر «فيسبوك».

كما أكد أبوعون أن الإدارة ستوفر كُل ما يلزم من أجل نجاح الفريق في الاستعدادات القادمة، وكان مجلس إدارة النادي «الأهلي» قد كلف المدرب الوطني عماد الدهماني بمهام الإشراف على تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، كما تم تكليف كل من سامي القعيد مساعدًا ومصباح شنقب مدربًا للحراس وعقبة السالمي معدًّا بدنيًّا وسيتولى وليد السباعي مهمة المدير الإداري وحسين طليش في مهمة إداري للفريق.

وقد أكد الدهماني في تغريدة له على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك» قائلا «ان الانتماء والعمل بالنادي الأهلي شرف لا يرفضه أي شخص و من منطلق العمل الاحترافي الذي تعلمته داخل أركان البيت الأهلاوي فعندما طلبت مني إدارة النادي الأهلي العمل كمدرب عام للنادي وبما أني متعاقد مع إدارة نادي الخمس، التي تفضلت مشكورة بالسماح لي بالعمل بالنادي الأهلي حتى التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق».

وأضاف: «من مبدأ رد بعض من الجميل للنادي الأهلي على شخص عماد الدهماني قبلت هذه المهمة، وأحب بهذه المناسبة شكر جمهور وإدارة النادي الأهلي لوضعها ثقتها في شخصي لقيادة الفريق الأول، والشكر موصول لإدارة وجمهور نادي الخمس لتفهمها لموقفي وإعطائها الموافقة للعمل مع النادي الأهلي كما ذكرت سالفًا».

وذكر مصدر مقرب من إدارة نادي الأهلي طرابلس أن هناك مفاوضات مع مدرب فرنسي سبق له وأن درب عدة فرق أفريقية وأن هذه المفاوضات اقتربت من نهايتها، والأقرب سيكون المدرب الفرنسي برتران مارشان، الذي سبق له أن توج بدوري أبطال أفريقيا العام 2007 مع «النجم الساحلي» التونسي، وكانت آخر تجاربه التدريبية مع «هلال الشابة» التونسي في الموسم الماضي.